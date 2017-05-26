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Финал молодежного Чемпионата Азии по футзалу обслужит рефери из Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/final-mol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428298-ru.html

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26 мая 2017, 12:41       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Финал первого в истории молодежного Чемпионата Азии (U-20) по футзалу обслужит рефери FIFA из Кыргызстана. Об этом сообщили в Федерации футбола.
В финальном поединке, который состоится в столице Таиланда городе Бангкоке, встретятся молодежные сборные Ирана и Ирака.
Для Букуева эта встреча станет десятой на данном чемпионате. Ранее он обслуживал матчи группового этапа Япония – Индонезия, Малайзия – Таиланд и матч четвертьфинала Ирак – Япония в качестве первого рефери.
Также в активе Нурдина три матча в качестве ассистента и три матча в качестве хронометриста.
Как сообщалось, на первом молодежном Чемпионате Азии выступала и сборная Кыргызстана, но кыргызская дружина не смогла выйти из своей группы. Кыргызстан играл в группе D, где соперниками были сверстники из Ирана, Китая, Монголии и ОАЭ. В первом туре группового этапа кыргызстанцы сыграли вничью с китайцами (3:3), затем – с монголами (2:2), в третьем уступили команде ОАЭ (3:4), заключительный матч против Ирана закончился поражением со счетом 10:0.

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