Финал молодежного Чемпионата Азии по футзалу обслужит рефери из Кыргызстана

26 мая 2017, 12:41 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Финал первого в истории молодежного Чемпионата Азии (U-20) по футзалу обслужит рефери FIFA из Кыргызстана. Об этом сообщили в Федерации футбола.

В финальном поединке, который состоится в столице Таиланда городе Бангкоке, встретятся молодежные сборные Ирана и Ирака.

Для Букуева эта встреча станет десятой на данном чемпионате. Ранее он обслуживал матчи группового этапа Япония – Индонезия, Малайзия – Таиланд и матч четвертьфинала Ирак – Япония в качестве первого рефери.

Также в активе Нурдина три матча в качестве ассистента и три матча в качестве хронометриста.

Как сообщалось, на первом молодежном Чемпионате Азии выступала и сборная Кыргызстана, но кыргызская дружина не смогла выйти из своей группы. Кыргызстан играл в группе D, где соперниками были сверстники из Ирана, Китая, Монголии и ОАЭ. В первом туре группового этапа кыргызстанцы сыграли вничью с китайцами (3:3), затем – с монголами (2:2), в третьем уступили команде ОАЭ (3:4), заключительный матч против Ирана закончился поражением со счетом 10:0.