На реках Кыргызстана 26-28 мая возможен подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорий

26 мая 2017, 12:15 Комментарии

С 26 по 28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках Кыргызстана ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

В связи с этим возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек.

В горных и в предгорных районах селеопасно.

26 мая на реках Жыргалан, Талас (Уч-Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Нарын, Тентек-Сай, Тар и Кызыл-Суу расход воды приближен к критической отметке.

На реках Кок-Арт и Кара-Кулжа расход воды превысил опасный расход.

В связи с локальными ливневыми дождями отмечался подъем уровня воды на 1-9 см, на реках Чон-Кемин - 13 см, Нарын (среднее течение) - 18 см, Кок-Арт - 21 см.