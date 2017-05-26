Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с руководством Кыргызстана и ДУМК

26 мая 2017, 12:21 Комментарии

Визит предстоятеля русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызскую Республику состоится 27-29 мая. Об этом сообщил директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов.

По его словам, 28 мая предстоятель русской православной церкви совершит освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке и божественную литургию в соборе. Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке в 12 мкр.

В программе визита ожидаются встречи с руководством Кыргызстана, с представителями Духовного управления мусульман Кыргызстана и презентация изданной на кыргызском языке книги патриарха Кирилла "Свобода и ответственность" в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009-2017 годах посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. В том числе он побывал в ряде мусульманских стран: Египте, Иордании, Ливане, Палестинской автономии, Сирии, Турции. Из постсоветских республик он совершал по нескольку раз визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину.