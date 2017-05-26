В этом году в Бишкеке планируется посадить 17 тыс. деревьев

26 мая 2017, 12:25 Комментарии

В этом году муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует посадить 17 тыс. деревьев, сообщил 26 мая на пресс-конференции в Бишкеке начальник МП Токтобек Элгондиев.

По его словам, на сегодняшний день высадили 6 тыс. деревьев.

"На сегодня в "Зеленстрой" поступило большое количество обращений от жителей, чтобы убрали деревья, которые несут угрозу. Так, произведена санобрезка 10 тыс. деревьев и снос порядка 800 деревьев. Лес мы реализуем, у нас есть реклама, объявления, безвозмездно, по согласованию с соцзащитой, передали 1,2 тыс. кубов дров малоимущим семьям", - сказал он.