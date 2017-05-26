Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателя"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателяПатриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в БишкекПатриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Бишкек

В этом году в Бишкеке планируется посадить 17 тыс. деревьев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428292-ru.html

Похожие новости

В день Последнего звонка в Бишкеке за нарушения ПДД составлены 35 протоколов на выпускников

Как обновится зеленый облик Бишкека — планы мэрии

В одной из новостроек Бишкека насмерть сбили пешехода (видео)

В районе ТЭЦ Бишкека 19-летнего парня закололи ножом в сердце

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

26 мая 2017, 12:25       Комментарии

В этом году муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует посадить 17 тыс. деревьев, сообщил 26 мая на пресс-конференции в Бишкеке начальник МП Токтобек Элгондиев.
По его словам, на сегодняшний день высадили 6 тыс. деревьев.
"На сегодня в "Зеленстрой" поступило большое количество обращений от жителей, чтобы убрали деревья, которые несут угрозу. Так, произведена санобрезка 10 тыс. деревьев и снос порядка 800 деревьев. Лес мы реализуем, у нас есть реклама, объявления, безвозмездно, по согласованию с соцзащитой, передали 1,2 тыс. кубов дров малоимущим семьям", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум