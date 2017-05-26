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Борьба за умы молодежи — одна из задач ОДКБ, считают эксперты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/opinion/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428291-ru.html

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26 мая 2017, 12:18       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В четверг в Бишкеке состоялся форум "Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы", сообщают организаторы.
На нем обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБ, а также роль Кыргызстана в ее работе.
Сопредседатель клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игорь Шестаков отметил стратегическую роль организации в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности стран на всем постсоветском пространстве.
По словам депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной, на уровне межпарламентской ассамблеи идет работа над нормативно-правовым обеспечением и формированием условий эффективного функционирования системы коллективной безопасности.
"Организация Договора о коллективной безопасности - защитный "зонтик" Евразии, щит Евразийского экономического союза. По сути, ОДКБ является единственной международной организацией, не только готовой брать на себя ответственность за безопасность на евразийском пространстве, но и имеющей средства для решения подобной задачи", - отметил советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.
"Нашими приоритетными задачами являются качественное усиление влияния ОДКБ на международной арене, выведение на новый уровень системы оперативного реагирования, дальнейшее развитие военно-технической и военно-экономической сфер сотрудничества и противодействие международному терроризму и экстремизму", - заявил посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко.
А вот политолог Марс Сариев уверен, что задачи организации не должны фокусироваться только на военной составляющей, необходимо также работать с населением, чтобы избежать гибридных войн.
В том, что в рамках ОДКБ необходимо обратить внимание на идеологическую составляющую, уверен и эксперт по вопросам безопасности Токтогул Какчекеев. Он отметил, что сегодня идеологическую войну за умы молодежи выигрывают геополитические соперники ОДКБ.
"Нам нужно изменить вектор информационной борьбы на интеллектуальном уровне", - подчеркнул Какчекеев.
Участники встречи подчеркнули, что целями ОДКБ по-прежнему остаются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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