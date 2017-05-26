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"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателя

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428290-ru.html

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26 мая 2017, 12:28       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. На пересечении проспектов Чуй и Манаса появился очень странный пешеходный переход, сообщил читатель через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа пересечении проспектов Чуй и Манаса появился очень странный пешеходный переход По его словам, люди не понимают, как проходить по нему, так как с обеих сторон есть ограждения - разделитель между тротуаром и автомобильной дорогой.
На муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" пояснили, что это временно нанесенная "зебра", так как подземный переход ремонтируют.
Мэрия планирует капитально отремонтировать два подземных перехода в центре столицы - на пересечениях проспекта Чуй и улицы Абдрахманова и проспектов Чуй и Манаса. На это власти потратят 36,5 миллиона сомов.
Торговцы подземки на пересечении проспектов Чуй и Манаса уже покинули рабочие места.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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