"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателя

26 мая 2017, 12:28 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. На пересечении проспектов Чуй и Манаса появился очень странный пешеходный переход, сообщил читатель через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа пересечении проспектов Чуй и Манаса появился очень странный пешеходный переход По его словам, люди не понимают, как проходить по нему, так как с обеих сторон есть ограждения - разделитель между тротуаром и автомобильной дорогой.

На муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" пояснили, что это временно нанесенная "зебра", так как подземный переход ремонтируют.

Мэрия планирует капитально отремонтировать два подземных перехода в центре столицы - на пересечениях проспекта Чуй и улицы Абдрахманова и проспектов Чуй и Манаса. На это власти потратят 36,5 миллиона сомов.

Торговцы подземки на пересечении проспектов Чуй и Манаса уже покинули рабочие места.

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