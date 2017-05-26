Гражданин Турции пытался въехать в Кыргызстан по чужому паспорту

26 мая 2017, 12:02 Комментарии

26 мая пограничники контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" управления ГПС КР по Чуйской области за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

При пересечении пункта пропуска в ходе паспортного контроля гражданин Туреции О.Ч., 1979 года рождения, предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина России.

"Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана. После оформления соответствующих документов нарушитель передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР", – говорится в сообщении.