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Мужчина заколол 19-летнего парня из-за старой обиды

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428286-ru.html

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26 мая 2017, 12:07       Комментарии

Мужчина заколол 19-летнего парня из-за старой обиды, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данным ведомства, 25 мая в дежурную часть УВД Свердловского района поступило сообщение о том, что в Бишкеке М.Э., 1997 года рождения, получил ножевое ранение.
"Милиция установила, что 20-летний Н.А. во время ссоры, возникшей на почве старых обид, ударил ножом 19-летнего М.Э. в сердце. Парень скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. По данному факту назначены судмедэкспертизы, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС", – говорится в сообщении.

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