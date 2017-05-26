Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана

26 мая 2017, 12:11 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 26 мая, принял муфтия мусульман страны Максата ажы Токтомушева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.

"Алмазбек Атамбаев и муфтий мусульман Максат ажы Токтомушев обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Кроме того, на встрече уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам, и укреплению единства народа страны", – говорится в сообщении.