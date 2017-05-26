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Новости Кыргызстана

На реках Кыргызстана 26-28 мая возможен подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорийНа реках Кыргызстана 26-28 мая возможен подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорийПрезидент принял муфтия КыргызстанаПрезидент принял муфтия Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428285-ru.html

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В преддверии священного месяца Орозо Атамбаев принял муфтия мусульман КР

На реках Кыргызстана 26-28 мая возможен подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорий

26 мая 2017, 12:11       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 26 мая, принял муфтия мусульман страны Максата ажы Токтомушева, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.
"Алмазбек Атамбаев и муфтий мусульман Максат ажы Токтомушев обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Кроме того, на встрече уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам, и укреплению единства народа страны", – говорится в сообщении.

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