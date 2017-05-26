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В Лондоне бизнесменам рассказали об инвестиционной привлекательности КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360516_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428284-ru.html

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26 мая 2017, 11:49       Комментарии

В Лондоне презентованы инвестиционные проекты Кыргызстана в промышленности, энергетике и недропользовании. Об этом сообщает пресс-служба ГКПЭН КР.
25 мая в столице Великобритании состоялся инвестиционный форум под названием "Кыргызская Республика - настоящая демократия, открытая для бизнеса".
Мероприятие организовано ЕБРР. Кыргызскую делегацию возглавил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев. Также в работе форума приняли участие представители палаты лордов парламента Великобритании, ЕБРР, европейские компании.
Выступая на мероприятии, председатель ГКПЭН презентовал участникам потенциальные объекты для инвестиций в области промышленности, энергетики и недропользования.
К примеру, представлен перечень из 44 предприятий Кыргызстана, готовых для совместной эксплуатации: ГП "Карабалтинский спиртовый завод", ОАО "Илбирс", ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" , АО "Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение" и другие.
"Легкая промышленность стала визитной карточкой Кыргызстана, а марка Made in Kyrgyzstan снискала заслуженную славу и товары пользуются высоким спросом. В целях реализации проекта производственной зоны "Технополис", Военно-Антоновский айыл окмоту Сокулукского района передал под проектирование и строительство промышленной зоны площадью 40 га, на указанной территории предполагается создание 40 швейных предприятий. Также "Технополис" планируется создать на территории БМЗ, где будут расположены около 20 швейных предприятий. После ввода в эксплуатацию проекта производственной зоны "Технополис" будут обеспечены рабочими местами около 10 тыс. человек", - отметил Зилалиев.
Далее глава ГКПЭН КР рассказал о перспективных проектах в гидроэнергетике: Верхне-Нарынский каскад (8 ед.), Куланакский каскад (5 ед.), Казарманский каскад (4 ед.), Камбар-Атинский каскад (2 ед.), Суусамыр-Кокомеренский каскад (3 ед.), Каскад на р. Атбаши (6 ед.), Каскад на р. Алабуге (4 ед.), малые ГЭС (63 ед.).
Завершил презентацию Зилалиев проектами в горнорудной отрасли КР, сообщив информацию о минерально-сырьевом потенциале страны, налогообложении добывающих предприятий, крупных месторождениях, выставляемых на конкурсы, а также созданных условиях для инвестора: Горный кодекс, правило первой заявки, принцип единого окна и т.д.
"Самая лучшая гарантия для инвестора - открытость и прозрачность всех процессов", - отметил глава ГКПЭН в интервью британским СМИ.

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