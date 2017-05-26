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Сегодня волейболисты Кыргызстана сыграют с Пакистаном в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360494_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428283-ru.html

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26 мая 2017, 12:09       Комментарии

Сегодня, 26 мая, мужская сборная Кыргызстана по волейболу сыграет с Пакистаном в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Матч пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".
Как сообщается, открытие турнира пройдет в 18.00, через час начнется сам матч.
По словам главного тренера сборной Кыргызстана Андрея Анкудинова, это уже второй отборочный турнир для сборной Кыргызстана и на этот раз соперники более опытнее. "Они и классом выше, но мы будем биться до конца", - добавил он.
Отметим, в этом отборочном раунде участвуют три команды - Кыргызстан, Казахстан и Пакистан.
Расписание матчей:
Напомним, первый отборочный раунд в зоне "Центральная Азия" прошел 15-17 сентября 2016 года в Чолпон-Ате, где приняли участие помимо Кыргызстана волейболисты Бангладеш и Мальдивских островов. В первом матче этого турнира сборная Кыргызстана одолела Бангладеш (3:0), который на следующий день обыграл Мальдивы со счетом 3:1.
В последнем матче отечественные волейболисты с аналогичным счетом одолели Мальдивы и заняли первое место в зоне, и набрав 6 очков из 6 возможных, пробились во второй отборочный раунд чемпионата мира. После победы сборной Кыргызстану доверили провести следующий отборочный этап ЧМ-2018 на домашней арене.

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