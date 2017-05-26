Сегодня волейболисты Кыргызстана сыграют с Пакистаном в Бишкеке

26 мая 2017, 12:09 Комментарии

Сегодня, 26 мая, мужская сборная Кыргызстана по волейболу сыграет с Пакистаном в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Матч пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".

Как сообщается, открытие турнира пройдет в 18.00, через час начнется сам матч.

По словам главного тренера сборной Кыргызстана Андрея Анкудинова, это уже второй отборочный турнир для сборной Кыргызстана и на этот раз соперники более опытнее. "Они и классом выше, но мы будем биться до конца", - добавил он.

Отметим, в этом отборочном раунде участвуют три команды - Кыргызстан, Казахстан и Пакистан.

Расписание матчей:

Напомним, первый отборочный раунд в зоне "Центральная Азия" прошел 15-17 сентября 2016 года в Чолпон-Ате, где приняли участие помимо Кыргызстана волейболисты Бангладеш и Мальдивских островов. В первом матче этого турнира сборная Кыргызстана одолела Бангладеш (3:0), который на следующий день обыграл Мальдивы со счетом 3:1.

В последнем матче отечественные волейболисты с аналогичным счетом одолели Мальдивы и заняли первое место в зоне, и набрав 6 очков из 6 возможных, пробились во второй отборочный раунд чемпионата мира. После победы сборной Кыргызстану доверили провести следующий отборочный этап ЧМ-2018 на домашней арене.