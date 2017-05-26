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УПМ: В ДТП с патрульной милицией виновен невыспавшийся частный таксист

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360518_yp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428282-ru.html

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26 мая 2017, 12:11       Комментарии

Причиной ДТП с участием машины патрульной милиции стал частный таксист. После того как он отработал всю ночь, молодой человек возвращался к себе домой, потеряв бдительность на перекрестке, он врезался в автомобиль патрульной милиции. Об этом сообщили в УПМ г. Бишкек.
По данным правоохранителей, 25 мая, примерно в 5.30 утра на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева произошло дорожно-транспортное происшествие - на светофоре столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло по вине водителя автомашины марки Volkswagen golf 3, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Автовладельцем оказался 28-летний молодой человек, уроженец села Боконбаево Иссык-Кульской области. В момент аварии он не имел при себе водительского удостоверения.
"По его словам, он проехал на красный свет из-за того, что таксовал всю ночь и очень сильно устал. Он пообещал возместить причиненный им ущерб. В настоящее время поврежденный служебный транспорт находится на СТО, виновник ДТП обещал все восстановить", - сообщил руководитель пресс-службы УПМ г. Бишкек Таалай Бугубаев.

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