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В преддверии священного месяца Орозо Атамбаев принял муфтия мусульман КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360521_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428281-ru.html

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26 мая 2017, 12:16       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана Максата ажы Токтомушева.
Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 мая, принял муфтия мусульман страны Максата ажы Токтомушева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.
Президент и муфтий обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам и укреплению единства народа страны.

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