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Медиков КР обучили современным методам поддержки развития детей с ДЦП

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/medikov-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428280-ru.html

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26 мая 2017, 11:52       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане завершилось 2-х недельное обучение медицинских специалистов (невропатологов, педиатров, физиотерапевтов, инструкторов ЛФК и других) современным методам поддержки развития детей с церебральным параличом и раннему вмешательству.
Как сообщает ЮНИСЕФ, обучение проходило в реабилитационном центре "Ак-Суу" Иссык-Кульской областной больницы, которое проводят волонтеры Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР и детский врач из Австралии, консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Ник Вулфилд.
Главным тренером является Ник Вулфилд - детский врач с 30-летним стажем работы в педиатрии в Австралии и Новой Зеландии, который приехал в Кыргызстан в 2013 году и работает в реабилитационном центре Ак-Суу, помогая развивать и внедрять современные подходы реабилитации детей, основываясь на доказательных методах.
Одним из текущих проектов доктора Вулфилда является помощь в разработке базы данных пациентов, которая поможет прогнозировать какой объем поддержки будет необходим от медицинского, образовательного и социального секторов.
Доктор Ник Вулфилд отметил, что главной целью обучения медицинских специалистов является фокусирование на функциональной оценке состояния и возможностей ребенка согласно международной классификации функций. При таком подходе команда экспертов помогает оценить степень ограничения и участия ребенка в окружающей жизни, ставя его в центр, а, не посылая его от одного специалиста к другому.
Волонтеры JICA, которые работают уже больше года в Кыргызстане, сообщили, что для них очень важно проведение практических сессий, где вместе с участниками тренинга идет не только осмотр детей, но и самое главное – разработка плана действий совместно с родителями дальнейших действий.
"Семье и ребенку необходима межсекторальная поддержка и родители являются экспертами партнерами в этом процессе. Медицинские работники являются первыми, с кем начинает контактировать ребенок с рождения. Очень важно вовремя выявить сложности и задержки в развитии детей и начать мероприятия по раннему вмешательству, чтобы использовать этот период, когда очень многие проблемы могут быть предотвращены", - резюмировала глава ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо.
Обучение для медицинских работников реабилитационных центров/отделений, стационаров страны и ординаторов проводилось при технической поддержке Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ в Кыргызстане в сотрудничестве с волонтерами JIСA.
Отметим, что по данным ведущего детского невропатолога Кыргызстана Нурмухамеда Бабаджанова в КР 28 тыс детей с инвалидностью из них ДЦП у 6 тыс.

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