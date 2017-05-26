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ГУПМ о случае с коляской: Женщина признает вину за езду по тротуару, но отрицает что задела коляску

Источник:
http://kabar.kg/news/gupm-o-sl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428279-ru.html

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26 мая 2017, 11:58       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Находившаяся за рулем автомашины "Хонда Фит" женщина признает вину, что ездила по тротуару, но отрицает что задела коляску с ребенком. Об этом сообщили в Главном управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.
Накануне в сецсетях было опубликовано видео, на котором несколько машин едут по тротуару. На видео можно увидеть, что коляска с ребенком подает набок будто из-за того, что ее задела одна из проезжающих машин - "Хонда Фит".
Милиционеры нашли женщину, которая была за рулем данной машины в момент инцидента. Как сообщили в ГУПМ, она признает, что нарушила правила дорожного движения.
По словам водительницы, когда она увидела женщину с коляской, замедлилась, мама с ребенком ругалась и несколько раз пнула машину. Не реагируя на такое поведение, она уехала. Нарушительница, как сообщили в милиции, призналась, если бы она увидела, что задела коляску, обязательно остановилась бы.
Кроме этого, как отметили в ГУПМ, машину "Хонда-Фит" поставили на штраф-стоянку, владельцев же двух других автомашин, которые были также засняты на видео, пригласят в милицию после установления их личности.

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