ГУПМ о случае с коляской: Женщина признает вину за езду по тротуару, но отрицает что задела коляску

26 мая 2017, 11:58 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Находившаяся за рулем автомашины "Хонда Фит" женщина признает вину, что ездила по тротуару, но отрицает что задела коляску с ребенком. Об этом сообщили в Главном управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.

Накануне в сецсетях было опубликовано видео, на котором несколько машин едут по тротуару. На видео можно увидеть, что коляска с ребенком подает набок будто из-за того, что ее задела одна из проезжающих машин - "Хонда Фит".

Милиционеры нашли женщину, которая была за рулем данной машины в момент инцидента. Как сообщили в ГУПМ, она признает, что нарушила правила дорожного движения.

По словам водительницы, когда она увидела женщину с коляской, замедлилась, мама с ребенком ругалась и несколько раз пнула машину. Не реагируя на такое поведение, она уехала. Нарушительница, как сообщили в милиции, призналась, если бы она увидела, что задела коляску, обязательно остановилась бы.

Кроме этого, как отметили в ГУПМ, машину "Хонда-Фит" поставили на штраф-стоянку, владельцев же двух других автомашин, которые были также засняты на видео, пригласят в милицию после установления их личности.