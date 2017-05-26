26 мая 2017, 12:04 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане задержан гражданин Турции с поддельным российским паспортом, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 26 мая 2017 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" управления ГПС КР по Чуйской области за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции.

При пересечении пункта пропуска в ходе паспортного контроля гражданин Турецкой Республики О.Ч., 1979 года рождения, предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина РФ. Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.