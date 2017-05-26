Реванш Валентины Шевченко и Аманды Нуньес станет главным боем в UFC 2013 в Лас-Вегасе

26 мая 2017, 12:08 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Реванш Валентины Шевченко и Аманды Нуньес будет главным боем в файткарде UFC 2013 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщили в федерации тайского бокса КР.

По их информации, в файткарде UFC 2013 произошли значительные изменения.

Бой спортсменки Федерации тайского бокса Кыргызстана Валентины Шевченко и Аманды Нуньес теперь станет главным поединком этого турнира.

Турнир UFC 2013 состоится 8 июля 2017 года в Лас-Вегасе, Америка, штат Невада.

Напомним, В.Шевченко в январе победила вторую в рейтинге UFC, Джулиану Пенью (8-3) болевым приемом во втором раунде и продлила победную серию до двух боев. В июле прошлого года В.Шевченко победила бывшую чемпионку - американку Холли Холм (10-3) единогласным решением судей.

Аманда Нуньес завоевала титул в июне прошлого года, победив действующую на тот момент чемпионку UFC в легчайшем весе Мишу Тейт (18-7) удушающим приемом в первом раунде. В декабре Нуньес провела первую защиту титула, нокаутировав бывшую чемпионку UFC в этом весе - американку Ронду Раузи (12-2) за 48 секунд. В настоящий момент бразильская спортсменка ведет победную серию из пяти боев.