Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца ОрозоАтамбаев поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца ОрозоМужчина заколол 19-летнего парня из-за старой обидыМужчина заколол 19-летнего парня из-за старой обиды

Реванш Валентины Шевченко и Аманды Нуньес станет главным боем в UFC 2013 в Лас-Вегасе

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/revansh-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428277-ru.html

Похожие новости

Послу Кыргызстана в Турции И.Жунусову вручили медаль Международной организации ТЮРКСОЙ

Финал молодежного Чемпионата Азии по футзалу обслужит рефери из Кыргызстана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с руководством Кыргызстана и ДУМК

На реках Кыргызстана 26-28 мая возможен подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорий

Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана

26 мая 2017, 12:08       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Реванш Валентины Шевченко и Аманды Нуньес будет главным боем в файткарде UFC 2013 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщили в федерации тайского бокса КР.
По их информации, в файткарде UFC 2013 произошли значительные изменения.
Бой спортсменки Федерации тайского бокса Кыргызстана Валентины Шевченко и Аманды Нуньес теперь станет главным поединком этого турнира.
Турнир UFC 2013 состоится 8 июля 2017 года в Лас-Вегасе, Америка, штат Невада.
Напомним, В.Шевченко в январе победила вторую в рейтинге UFC, Джулиану Пенью (8-3) болевым приемом во втором раунде и продлила победную серию до двух боев. В июле прошлого года В.Шевченко победила бывшую чемпионку - американку Холли Холм (10-3) единогласным решением судей.
Аманда Нуньес завоевала титул в июне прошлого года, победив действующую на тот момент чемпионку UFC в легчайшем весе Мишу Тейт (18-7) удушающим приемом в первом раунде. В декабре Нуньес провела первую защиту титула, нокаутировав бывшую чемпионку UFC в этом весе - американку Ронду Раузи (12-2) за 48 секунд. В настоящий момент бразильская спортсменка ведет победную серию из пяти боев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум