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Атамбаев поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428276-ru.html

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26 мая 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман страны Максата ажы Токтомушева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.
Президент и муфтий обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам, и укреплению единства народа страны.

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