Атамбаев поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо

26 мая 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман страны Максата ажы Токтомушева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.

Президент и муфтий обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам, и укреплению единства народа страны.