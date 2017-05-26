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В Бишкеке проводятся исследования популяции вредителя – дубового пилильщика – путем применения клеевых ловушек, - глава "Зеленстроя"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428275-ru.html

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26 мая 2017, 11:43       Комментарии

В Бишкеке проводятся исследования популяции вредителя - дубового пилильщика - путем применения клеевых ловушек. Об этом 26 мая на пресс-конференции в столице сообщил начальник муниципального предприятия "Зеленстрой" Токтобек Элгондиев.
По его словам, для привлечения птиц в городские парки и постоянного гнездования с целью уничтожения вредителей древесных насаждений города от комплекса вредителей МП "Зеленстрой" в сотрудничестве с НАН КР разработали план мероприятий по защите дубовых насаждений.
"Согласно плану, проводятся исследования популяции пилильщика путем применения клеевых ловушек в летный период. Ловушки представляют собой клеевую ленту, безопасную для людей. Всего развешано 5 тыс. штук по основным местам произрастания дубовых насаждений", - сказал он.

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