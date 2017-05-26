В Бишкеке проводятся исследования популяции вредителя – дубового пилильщика – путем применения клеевых ловушек, - глава "Зеленстроя"

26 мая 2017, 11:43 Комментарии

В Бишкеке проводятся исследования популяции вредителя - дубового пилильщика - путем применения клеевых ловушек. Об этом 26 мая на пресс-конференции в столице сообщил начальник муниципального предприятия "Зеленстрой" Токтобек Элгондиев.

По его словам, для привлечения птиц в городские парки и постоянного гнездования с целью уничтожения вредителей древесных насаждений города от комплекса вредителей МП "Зеленстрой" в сотрудничестве с НАН КР разработали план мероприятий по защите дубовых насаждений.

"Согласно плану, проводятся исследования популяции пилильщика путем применения клеевых ловушек в летный период. Ловушки представляют собой клеевую ленту, безопасную для людей. Всего развешано 5 тыс. штук по основным местам произрастания дубовых насаждений", - сказал он.