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Шоу Галкина: стала известна дата показа выступления "Брюса Ли" из КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428274-ru.html

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26 мая 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Выступление юного каратиста Нурмухаммеда Ташмаматова на детском шоу талантов "Лучше всех" покажут в это воскресенье, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан отец мальчика Асылбек Урманов.
В середине апреля пятилетние Айпери и Нурпери Тургуналиевы, покорившие соцсети зажигательными танцами, и семилетний Нурмухаммед Ташмаматов, владеющий приемами карате, стали участниками детского телевизионного шоу "Лучше всех" на российском Первом канале.
Телевизионное шоу, которое ведет Максим Галкин, приглашает талантливых детей от 3 до 12 лет продемонстрировать свои умения многомиллионной аудитории.
Публикация от Nurmuhammed Tashmamatov (@ip.man_nurik) Май 20 2017 в 9:34 PDT
"Накануне представители Первого канала связались с нами и сообщили, что выступление Нурмухаммеда покажут в это воскресенье", - рассказал Урманов.
О юном подражателе Брюса Ли из Кыргызстана стало известно после появления в соцсетях видео, где он демонстрирует навыки владения нунчаками. Как стало известно позже, мальчик занимается каратэ с трех лет и уже имеет оранжевый пояс.
Показ выступления сестер-близняшек Айпери и Нурпери Тургуналиевых ожидается в середине следующего месяца.
Как 7-летний Нурмухаммед поразил шоу Галкина, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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