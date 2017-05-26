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Кыргызстанец выступит в финале конкурса "Ты супер!" — когда смотреть

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428273-ru.html

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26 мая 2017, 11:56       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, состоится финал конкурса "Ты супер!"
Грандиозное шоу пройдет в Государственном Кремлевском дворце. А сегодня участники оттачивают детали своих выступлений, которые должны удивить и жюри, и зрителей.
Бывшего участника музыкального телешоу "Ты супер!" Урмата Мырсаканова пригласили в проект в качестве специального гостя для исполнения песни вместе с финалистами.
В Кыргызстане финал шоу будет транслироваться в разное время. Передачу "Ты супер!" покажут в 21.00 на телеканале НТВ по спутниковому телевидению "Континент" и в 22.00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся компаниями "Ала-ТВ" и "Акнет". В 23.00 можно посмотреть прямое включение на сайте Sputnik Кыргызстан.

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