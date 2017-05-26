Кыргызстанец выступит в финале конкурса "Ты супер!" — когда смотреть

26 мая 2017, 11:56 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, состоится финал конкурса "Ты супер!"

Грандиозное шоу пройдет в Государственном Кремлевском дворце. А сегодня участники оттачивают детали своих выступлений, которые должны удивить и жюри, и зрителей.

Бывшего участника музыкального телешоу "Ты супер!" Урмата Мырсаканова пригласили в проект в качестве специального гостя для исполнения песни вместе с финалистами.

В Кыргызстане финал шоу будет транслироваться в разное время. Передачу "Ты супер!" покажут в 21.00 на телеканале НТВ по спутниковому телевидению "Континент" и в 22.00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся компаниями "Ала-ТВ" и "Акнет". В 23.00 можно посмотреть прямое включение на сайте Sputnik Кыргызстан.