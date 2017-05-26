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Все из-за старых обид — парня убили ударом ножа в сердце

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428272-ru.html

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26 мая 2017, 12:00       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. 19-летнего парня убили ударом ножа в сердце в Бишкеке, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
25 мая в дежурную часть поступила информация, что на улице Буденного молодой человек получил ножевое ранение.
На место выехала милиция, которая установила, что 20-летний парень во время ссоры, возникшей на почве старых обид, ударил ножом знакомого. Пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.
Возбуждено дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

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