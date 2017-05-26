Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Газпром Кыргызстан" объявляет о запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан""Газпром Кыргызстан" объявляет о запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан"Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдамиЖээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдами

Суд по теракту в посольстве Китая: Приговор будет оглашен на следующей неделе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sud-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428271-ru.html

Похожие новости

В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте

СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку по меньшей мере год

Братьям Азимовым предъявлено обвинение по делу о теракте в питерском метро

Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Налоги не платил...

Trend: Узбекистан и Турция подписали соглашения на 2 млрд долларов США

26 мая 2017, 11:38       Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в теракте в посольстве Китая в Кыргызстане.
Так, суд перешел к прению сторон, а после подсудимые сказали последнее слово.
Прокурор попросил для подсудимых от 12 до 20 лет лишения свободы. Так, для Абдуллажана Исмаилова гособвинение просит 20 лет  колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Хикматилло Абдулажанову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Куназим Мансировой — 12 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
В свою очередь, обвинение попросило оправдать Абдуллажан Исмаилова. Подсудимые свою вину полностью отрицали.
Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате теракта пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.
Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых — представитель фирмы "Адал Тур" в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум