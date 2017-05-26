Суд по теракту в посольстве Китая: Приговор будет оглашен на следующей неделе

26 мая 2017, 11:38 Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в теракте в посольстве Китая в Кыргызстане.

Так, суд перешел к прению сторон, а после подсудимые сказали последнее слово.

Прокурор попросил для подсудимых от 12 до 20 лет лишения свободы. Так, для Абдуллажана Исмаилова гособвинение просит 20 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Хикматилло Абдулажанову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Куназим Мансировой — 12 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

В свою очередь, обвинение попросило оправдать Абдуллажан Исмаилова. Подсудимые свою вину полностью отрицали.

Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате теракта пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.

Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых — представитель фирмы "Адал Тур" в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта.