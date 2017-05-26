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Ряд депутатов БГК будут ежемесячно помогать детским домам

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ryad-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428270-ru.html

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26 мая 2017, 11:46       Комментарии

Депутаты фракции Бишкекского городского кенеша (БГК) "Республика-Ата Журт" приняли решение ежемесячно оказывать помощь детским домам столицы. Об этом стало известно в ходе заседания фракции БГК.
На встречу депутатов была приглашена заместитель начальника Управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина, которая отчиталась, какая работа ведется ко Дню защиты детей, и сколько детских домов находится в Бишкеке.
После отчета депутаты сообщили, что фракция намерена помогать детским домам ежемесячно из личных средств членов фракции.

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