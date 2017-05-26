Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов

26 мая 2017, 11:25 Комментарии

Абоненты компании MegaCom оказались самыми активными и неравнодушными в традиционном SMS марафоне, приуроченном ко Дню Великой Победы, отправив более 22 тысяч SMS на короткий номер 1945. Итоги акции "Великая Победа!" – 470 400 сомов за вычетом налогов в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

MegaCom благодарит своих абонентов за каждое отправленное сообщение. Благодаря вашему великодушию, а также доверию к своему оператору, будет оказана адресная поддержка 588 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В свою очередь, компания гарантирует равномерное распределение денежных средств среди ветеранов согласно списку, предоставленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Отчет о результатах акции будет размещен на официальном сайте, на официальных страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также в СМИ.

Напомним, традиционно к 9 Мая MegaCom выделил каждому патронируемому ветерану по 2000 сомов из собственных средств, организовал праздничный концерт, предоставил бесплатные линии "Звонок родным и близким" и "Звонок однополчанам" по всей стране.

Никто не забыт, ничто не забыто!