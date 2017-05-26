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"Газпром Кыргызстан" объявляет о запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gazpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428268-ru.html

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26 мая 2017, 11:42       Комментарии

В рамках подписанного меморандума между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и ОсОО "Газпром Кыргызстан" стартует стипендиальная программа "Академия Газпром Кыргызстан".
Стипендиальная программа позволит кыргызстанцам получить образование в одном из высших учебных заведений России и гарантирует выпускникам последующее трудоустройство в компании "Газпром Кыргызстан"
"В Кыргызской Республике есть высокая потребность в подготовке высококвалифицированных технических кадров. Данная программа предоставляет возможность школьникам получать профильное образование по нефтегазовому делу в опорных вузах России. Данный проект предусматривает как бюджетное направление, так и контрактное. Но и в том и другом случае мы готовы принимать выпускников, успешно окончивших вуз к себе на работу", – отмечает Сабырбек Акимбаев заместитель генерального ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Для участия в программе кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте компании www.gazprom.kg и пройти отборочный тур. По итогам отбора участники будут зачислены в Томский политехнический университет и Тюменский индустриальный университет на бюджетной и контрактной основе.
"Основным преимуществом программы "Академия Газпром Кыргызстан" является гарантированное трудоустройство в компанию и конечно, интерес к программе большой. В целях информирования участников об основных этапах программы мы на постоянной основе проводим встречи с выпускниками и рассказываем обо всех деталях. Сегодня пройдет очередная встреча, ждем всех желающих", — делится Саида Рахманова заместитель Начальника отдела кадров, трудовых отношений и социального развития.
Информационная встреча, посвященная стипендиальной программе, состоится 26 мая в 17:00 в филиале "Бишкекгаз" по адресу ул. Горького 22. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону +996 553 46 32 46 или по pr@gazprom.kg.
В рамках корпоративной социальной ответственности компанией "Газпром Кыргызстан" на постоянной основе ведется работа и по улучшению социально-экономического положения страны: компанией построено 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, проведена реконструкция административных зданий в городах Ош, Кант, Бишкек, на регулярной основе реализуются различные спонсорские проекты в области культуры, спорта, поддержки населения и образования.
Стипендиальная программа "Академия Газпром Кыргызстан" позволит подготовить высококвалифицированных технических специалистов, которые станут основным значимым потенциалом для газовой и энергетической отрасли Кыргызстана.
Газпром Кыргызстан – с теплом к людям!

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