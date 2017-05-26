Евросоюз выделит 165 тысяч евро для помощи пострадавшим семьям в Чон-Алае

26 мая 2017, 11:22 Комментарии

Европейская Комиссия выделит около 165 тысяч евро (более 12 миллионов сомов) для поддержки семей, наиболее пострадавших от стихии на юге страны. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в КР.

ЕС переведет средства на счет Национального Общества Красного Полумесяца КР (НОКП КР), а общество в свою очередь доставит гуманитарный груз для 2750 жителей Чон-Алайского района - одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения в Ошской области. Также пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей.

Напомним, 3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло мощное землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступило, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов были разрушены в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе, около 200 домов были серьезно повреждены, в результате чего более 5000 жителей этих сел нуждаются в помощи.