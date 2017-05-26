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Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдамиЖээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдамиБолее 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветерановБолее 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов

Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360514_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428266-ru.html

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26 мая 2017, 11:27       Комментарии

Абоненты компании MegaCom оказались самыми активными и неравнодушными в традиционном SMS-марафоне, приуроченном ко Дню Великой Победы, отправив более 22 тысяч SMS на короткий номер 1945. Итоги акции "Великая Победа!" – 470 400 сомов за вычетом налогов в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
MegaCom благодарит своих абонентов за каждое отправленное сообщение. Благодаря вашему великодушию, а также доверию к своему оператору будет оказана адресная поддержка 588 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
В свою очередь компания гарантирует равномерное распределение денежных средств среди ветеранов согласно списку, предоставленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Отчет о результатах акции будет размещен на официальном сайте, на официальных страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также в СМИ.
Напомним, традиционно к 9 Мая MegaCom выделил каждому патронируемому ветерану по 2000 сомов из собственных средств, организовал праздничный концерт, предоставил бесплатные линии "Звонок родным и близким" и "Звонок однополчанам" по всей стране.
Никто не забыт, ничто не забыто!
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