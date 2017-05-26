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Проехавшую по тротуару автоледи наказали на 1000 сомов, остальных еще ищут

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360515_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428265-ru.html

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26 мая 2017, 11:45       Комментарии

Патрульная милиция устанавливает личности водителей, которые проехали по тротуару в районе улицы Лермонтова и проспекта Чуй, чтобы объехать пробку.
По данным УПМ, первого автовладельца удалось быстро найти. Водителем была женщина, 1974 года рождения, проживающая в микрорайоне Учкун. По ее словам, она выехала на тротуар из-за ремонта дороги. С места происшествия она уехала, так как не заметила, что коляска перевернулась.
"Она рассказала, что заметила, как две автомашины повернули в сторону тротуара, и она пристроилась за ними. Своей вины не отрицает, но по поводу наезда женщина не согласна, и не остановилась она из-за того, что девушка, снимающая ее на камеру, была очень агрессивной и несколько раз пинала ее авто. Поэтому касания коляски она и не почувствовала", - отметили в пресс-службе УПМ Бишкека.
По сообщению столичного УПМ, за нарушение правил дорожного движения такого рода, согласно 235-й статье Административного кодекса, сумма штрафа составляет 1000 сомов. По данным милиции, сейчас они ищут остальных любителей ездить в неположенных местах.

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