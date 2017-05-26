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В Кыргызстане 28 тыс детей с инвалидностью, из них ДЦП у 6 тыс

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428264-ru.html

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Кыргызстанскую продукцию не пустят в страны ЕАЭС? Комментарий кабмина

26 мая 2017, 11:45       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане 28 тыс детей с инвалидностью, из них 6 тыс - с церебральным параличом. Об этом сообщает представительство ЮНИСЕФ в КР со ссылкой на ведущего детского невропатолога Кыргызстана Нурмухамеда Бабаджанова.
По словам Н.Бабаджанова, из них у 35% инвалидность связана с заболеваниями нервной системы.
"С детским церебральным параличом (ДЦП) в Кыргызстане зарегистрировано более 6 тыс детей. Это заболевание приводит к значительным сложностям и ограничениям в развитии. В настоящий момент наша группа разработала "Клинический протокол по ведению детей с ДЦП", основываясь на последних достижениях мировой медицины с тем, чтобы улучшить доступ семей с детьми с ДЦП к качественным медицинским услугам на местах через обучение и усиление потенциала медицинских работников", - сказал Нурмухамед Бабаджанов.

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