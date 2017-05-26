В Кыргызстане 28 тыс детей с инвалидностью, из них ДЦП у 6 тыс

26 мая 2017, 11:45 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане 28 тыс детей с инвалидностью, из них 6 тыс - с церебральным параличом. Об этом сообщает представительство ЮНИСЕФ в КР со ссылкой на ведущего детского невропатолога Кыргызстана Нурмухамеда Бабаджанова.

По словам Н.Бабаджанова, из них у 35% инвалидность связана с заболеваниями нервной системы.

"С детским церебральным параличом (ДЦП) в Кыргызстане зарегистрировано более 6 тыс детей. Это заболевание приводит к значительным сложностям и ограничениям в развитии. В настоящий момент наша группа разработала "Клинический протокол по ведению детей с ДЦП", основываясь на последних достижениях мировой медицины с тем, чтобы улучшить доступ семей с детьми с ДЦП к качественным медицинским услугам на местах через обучение и усиление потенциала медицинских работников", - сказал Нурмухамед Бабаджанов.