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Торага Чыныбай Турсунбеков с официальным визитом находится в Чехии

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428263-ru.html

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Ч.Турсунбеков: "Парламенты Кыргызстана и Турции играют большую роль в развитии двусторонних отношений"

26 мая 2017, 11:45       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым находится в Чешской Республике с официальным визитом.
В рамках данного визита, который продлится с 25 по 27 мая, спикер проведет ряд встреч. В частности с председателем Сената Миланом Штехом, с председателем Палаты депутатов Парламента Яном Гамачеком и премьер-министром Богуславом Соботка.
В состав делегация Жогорку Кенеша вошли депутаты Салайдин Айдаров, Кенжебек Бокоев, Зиядин Жамалдинов, Бакытбек Жетигенов, Кубанычбек Жумалиев, Жунус уулу Адыл и Бахадыр Сулеймановдор.

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