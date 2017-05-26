Торага Чыныбай Турсунбеков с официальным визитом находится в Чехии

26 мая 2017, 11:45 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым находится в Чешской Республике с официальным визитом.

В рамках данного визита, который продлится с 25 по 27 мая, спикер проведет ряд встреч. В частности с председателем Сената Миланом Штехом, с председателем Палаты депутатов Парламента Яном Гамачеком и премьер-министром Богуславом Соботка.

В состав делегация Жогорку Кенеша вошли депутаты Салайдин Айдаров, Кенжебек Бокоев, Зиядин Жамалдинов, Бакытбек Жетигенов, Кубанычбек Жумалиев, Жунус уулу Адыл и Бахадыр Сулеймановдор.