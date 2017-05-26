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Госкотехинспекция: Информация о наличии маслянистых пятен на озере Иссык-Куль пока не подтвердилась (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428262-ru.html

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26 мая 2017, 11:12       Комментарии

Информация о наличии маслянистых пятен на озере Иссык-Кульпока не подтвердилась. О этом 26 мая сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции. По словам инспектора Максата Кыштообаева, после появления в СМИ информации о наличии неизвестных пятен на озере была проведена оперативная проверка.
"Информация о маслянистых пятнах недостоверная. Если бы пятна были маслянистые, то они бы растеклись по поверхности озера и были бы разного цвета, как радуга. Эти же пятна просто от пыли и они идут на дно. Здесь зацвели все деревья и кустарники, а вчера было ветрено и все это попало в воду. Именно в этот момент были засняты фотографии, которые попали в СМИ", - пояснил он.
М.Кыштообаев сообщил, что была проведена проверка теплоходов, скутеров и катеров, которые могут быть использованы во время отдыха граждан.
"В течение двух дней ни один катер, теплоход или скутер не выходили на работу. Мы проверили каждую технику и не было найдено ни одного подобного транспорта, где была бы зафиксирована утечка топлива. Озеру ничего не угрожает", - сказал он.

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