Госкотехинспекция: Информация о наличии маслянистых пятен на озере Иссык-Куль пока не подтвердилась (видео)

26 мая 2017, 11:12 Комментарии

Информация о наличии маслянистых пятен на озере Иссык-Кульпока не подтвердилась. О этом 26 мая сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции. По словам инспектора Максата Кыштообаева, после появления в СМИ информации о наличии неизвестных пятен на озере была проведена оперативная проверка.

"Информация о маслянистых пятнах недостоверная. Если бы пятна были маслянистые, то они бы растеклись по поверхности озера и были бы разного цвета, как радуга. Эти же пятна просто от пыли и они идут на дно. Здесь зацвели все деревья и кустарники, а вчера было ветрено и все это попало в воду. Именно в этот момент были засняты фотографии, которые попали в СМИ", - пояснил он.

М.Кыштообаев сообщил, что была проведена проверка теплоходов, скутеров и катеров, которые могут быть использованы во время отдыха граждан.

"В течение двух дней ни один катер, теплоход или скутер не выходили на работу. Мы проверили каждую технику и не было найдено ни одного подобного транспорта, где была бы зафиксирована утечка топлива. Озеру ничего не угрожает", - сказал он.