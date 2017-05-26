Евросоюз выделит 165 тысяч евро пострадавшим от землетрясений в Чон-Алае

26 мая 2017, 11:19 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Европейская комиссия выделяет около 165 тысяч евро (более 12 миллионов сомов) на поддержку наиболее пострадавших от двух землетрясений в Чон-Алае семей, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в КР.

Помощь получат 2 750 человек.

"Средства будут переведены Национальному обществу Красного Полумесяца Кыргызстана (НОКП КР) для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы первой необходимости, как одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения первостепенных проблем.

3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло мощное землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступало, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов разрушено в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района - Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе. Около 200 домов серьезно повреждено, в результате чего более 5 000 жителей нуждаются в помощи.