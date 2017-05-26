Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд по теракту в посольстве Китая: Приговор будет оглашен на следующей неделеСуд по теракту в посольстве Китая: Приговор будет оглашен на следующей неделеБолее 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветерановБолее 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов

Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдами

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428259-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ

Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ

С.Жээнбеков прибыл в г.Казань для участия в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета

Премьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

Сапар Исаков и Сооронбай Жээнбеков завели официальные страницы в соцсетях

26 мая 2017, 11:32       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина КР.
Заседание пройдет под председательством Кыргызстана.
В международном аэропорту Казани Жээнбекова встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.
В составе делегации вице-премьер-министр Олег Панкратов, послы Кыргызстана в России и Беларуси и другие чиновники.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум