Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдами

26 мая 2017, 11:32 Комментарии
БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина КР.
Заседание пройдет под председательством Кыргызстана.
В международном аэропорту Казани Жээнбекова встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.
В составе делегации вице-премьер-министр Олег Панкратов, послы Кыргызстана в России и Беларуси и другие чиновники.