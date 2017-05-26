Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдами

26 мая 2017, 11:32 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Заседание пройдет под председательством Кыргызстана.

В международном аэропорту Казани Жээнбекова встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.

В составе делегации вице-премьер-министр Олег Панкратов, послы Кыргызстана в России и Беларуси и другие чиновники.