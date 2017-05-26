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Завершена подготовка "дорожной карты" по формированию в ЕАЭС общего рынка авиаперевозок

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zavers...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428258-ru.html

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26 мая 2017, 10:59       Комментарии

Решение о целесообразности заключения многостороннего соглашения о воздушном сообщении в странах ЕАЭС будет принято после изучения практики регулирования авиаперевозок различными международными интеграционными объединениями и реализации мероприятий "дорожной карты" по формированию общего рынка авиаперевозок в 2018-2020 годах. Об этом договорились представители транспортных ведомств стран Союза на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов отметил, что согласованный вариант "дорожной карты" должен быть представлен министрам транспорта государств-членов ЕАЭС 6 июня. До этого времени необходимо найти ответы на все дискуссионные вопросы и урегулировать возможные разногласия сторон.
"В ходе встречи обсуждались вопросы применения недискриминационных тарифных условий, ставок и сборов при оказании услуг аэропортов и аэронавигации в государствах-членах, а также возможности снятия ограничений по пунктам назначения и частотам, назначенным перевозчикам. В частности, эксперты не пришли к единому мнению о сроках и очередности реализации этих мероприятий", – говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждался вопрос о целесообразности создания механизма, сдерживающего недобросовестную конкуренцию на рынке услуг авиаперевозок и исключающего негативное влияние на состояние национальных рынков авиаперевозок.
После одобрения проекта "дорожной карты" по вопросам воздушного транспорта министрами транспорта в Сочи 6 июня документ будет внесен на рассмотрение органов Союза.

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