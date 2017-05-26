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Задержан водитель, совершивший наезд на женщину с ребенком на тротуаре возле ТЭЦ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428257-ru.html

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Задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

26 мая 2017, 11:07       Комментарии

При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками отдела розыска Патрульной милиции ГУВД Бишкека задержан водитель автомобиля «Honda Fit», совершивший наезд на женщину с ребенком на тротуаре возле ТЭЦ.
По данным старшего инспектора пресс-службы в ГУПМ МВД КР, за рулем автомобиля в момент наезда на пешеходов находилась гражданка С. А. Ж. 1974 года рождения, проживающая в микрорайоне Учкун города Бишкек.
«Автомашина водворена на специализированную стоянку. Собранные материалы переданы в следственный отдел СУ ГУВД города Бишкека для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе ГУПМ.
Напомним, на тротуаре возле ТЭЦ автомобиль сбил женщину с ребенком, находившимся в коляске. Кроме автомобиля, совершившего наезд, пострадавшая зафиксировала на видео  еще несколько нарушителей ПДД.

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