Задержан водитель, совершивший наезд на женщину с ребенком на тротуаре возле ТЭЦ

26 мая 2017, 11:07 Комментарии

При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками отдела розыска Патрульной милиции ГУВД Бишкека задержан водитель автомобиля «Honda Fit», совершивший наезд на женщину с ребенком на тротуаре возле ТЭЦ.

По данным старшего инспектора пресс-службы в ГУПМ МВД КР, за рулем автомобиля в момент наезда на пешеходов находилась гражданка С. А. Ж. 1974 года рождения, проживающая в микрорайоне Учкун города Бишкек.

«Автомашина водворена на специализированную стоянку. Собранные материалы переданы в следственный отдел СУ ГУВД города Бишкека для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе ГУПМ.

Напомним, на тротуаре возле ТЭЦ автомобиль сбил женщину с ребенком, находившимся в коляске. Кроме автомобиля, совершившего наезд, пострадавшая зафиксировала на видео еще несколько нарушителей ПДД.