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В Бишкеке сотрудники милиции задержали вора-форточника

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360513_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428255-ru.html

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26 мая 2017, 11:10       Комментарии

В столице сотрудники милиции задержали вора-форточника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
2 мая с заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот день в период времени с 09.30 до 11.00 проникли в дом через окно и похитили золотые изделия. Общий нанесенный ущерб составил 70 тысяч сомов.
Также 11 мая поступило аналогичное заявление от другого гражданина о том, что неизвестные лица 1 мая, в период времени с 10.00 до 11.00, из дома похитили денежные средства в размере 20 тысяч сомов.
Входе проведения рейдовых мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан уроженец Иссык-Кульской области 23-летний Б.Б.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР. Задержанный находится в СИЗО.

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