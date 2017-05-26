В Бишкеке сотрудники милиции задержали вора-форточника

26 мая 2017, 11:10 Комментарии

В столице сотрудники милиции задержали вора-форточника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

2 мая с заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот день в период времени с 09.30 до 11.00 проникли в дом через окно и похитили золотые изделия. Общий нанесенный ущерб составил 70 тысяч сомов.

Также 11 мая поступило аналогичное заявление от другого гражданина о том, что неизвестные лица 1 мая, в период времени с 10.00 до 11.00, из дома похитили денежные средства в размере 20 тысяч сомов.

Входе проведения рейдовых мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан уроженец Иссык-Кульской области 23-летний Б.Б.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР. Задержанный находится в СИЗО.