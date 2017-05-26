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ЕС выделяет 12 млн сомов пострадавшим от землетрясений в Ошской области

Источник:
http://kabar.kg/news/es-vydeli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428254-ru.html

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26 мая 2017, 11:01       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Европейская комиссия выделяет около 165 тысяч евро (более 12 млн сомов) для поддержки пострадавших в результате землетрясения в Ошской области семей. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане.
Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района. Деньги переведут Национальному обществу Красного Полумесяца Кыргызстана для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы первой необходимости, как одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены.
Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем.
Как сообщалось, 3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 5,9. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступило, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов были разрушены в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе, около 200 домов были серьезно повреждены, в результате чего более 5000 жителей этих сел нуждаются в помощи.

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