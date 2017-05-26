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В Бишкеке обсудят внедрение новых технологий для строительства дорог в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428253-ru.html

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26 мая 2017, 11:04       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке обсудят внедрение новых технологий для строительства дорог в Кыргызстане.
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР, научная конференция на эту тему пройдет 29-30 мая, в нем примут участие представители Межправительственного совета дорожников СНГ.
Также гости из ближнего и дальнего зарубежья, руководители подведомственных организаций всех отраслей, курируемых министерством транспорта и дорог КР.
В рамках планируемой конференции запланировано ряд мероприятий, в том числе будут представлены теоретические основы строительства автодорог по новым технологиям.
Помимо этого на экспериментальном участке покажу укладку асфальтобетонного покрытия с целью внедрения новых передовых технологий по строительству автодорог.

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