26 мая 2017, 11:04 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке обсудят внедрение новых технологий для строительства дорог в Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР, научная конференция на эту тему пройдет 29-30 мая, в нем примут участие представители Межправительственного совета дорожников СНГ.

Также гости из ближнего и дальнего зарубежья, руководители подведомственных организаций всех отраслей, курируемых министерством транспорта и дорог КР.

В рамках планируемой конференции запланировано ряд мероприятий, в том числе будут представлены теоретические основы строительства автодорог по новым технологиям.

Помимо этого на экспериментальном участке покажу укладку асфальтобетонного покрытия с целью внедрения новых передовых технологий по строительству автодорог.