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Новости Кыргызстана

Т.Джумакадыров: Минимизировать угрозы ИГ можно лишь объединив усилия под эгидой ООНТ.Джумакадыров: Минимизировать угрозы ИГ можно лишь объединив усилия под эгидой ООНС.Сидорский: "Ключевым направлением деятельности Комиссии является внедрение инноваций в промышленное сотрудничество стран ЕАЭС"С.Сидорский: "Ключевым направлением деятельности Комиссии является внедрение инноваций в промышленное сотрудничество стран ЕАЭС"

В опасных условиях мировой обстановки Кыргызстан не может оставаться в стороне, - секретарь Совбеза

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428252-ru.html

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26 мая 2017, 10:36       Комментарии

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 23-25 мая принял участие в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в городе Тверь (Россия).
Как сообщает пресс-служба Совбеза, участники мероприятия обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также рассмотрели основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
В ходе своего выступления Т.Джумакадыров подчеркнул, что в сегодняшних опасных условиях мировой обстановки Кыргызстан не может оставаться в стороне. По его словам, страна реализует политику неприемлемости терроризма и сопутствующего ему экстремизма.
Он сообщил, что в 2016 году в КР был принят пакет антитеррористических законодательных мер, в число которых входит досудебная блокировка экстремистских веб-сайтов, ужесточение ответственности за совершение отдельных преступлений, исключение норм об условно-досрочном освобождении и сроков давности привлечения к уголовной ответственности для лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления, а также отдельные аспекты утраты гражданства Кыргызстана в связи с причастностью к террористическим организациям.
"Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, которая является объектом устремлений эмиссаров террористических группировок. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья", - сказал секретарь совета.
Он отметил, что сегодня можно минимизировать угрозы, исходящие от "Исламского государства", объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.
"Главным вектором противодействия международному терроризму в лице ДАИШ видится сочетание практики силового подавления подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений. Одновременно требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы", - сказал Т.Джумакадыров.
В контексте обстановки в Афганистане, по его словам, необходимо продолжение международных усилий по направлению страны в русло обретения мира и стабильности.

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