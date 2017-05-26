В опасных условиях мировой обстановки Кыргызстан не может оставаться в стороне, - секретарь Совбеза

26 мая 2017, 10:36 Комментарии

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 23-25 мая принял участие в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в городе Тверь (Россия).

Как сообщает пресс-служба Совбеза, участники мероприятия обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также рассмотрели основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В ходе своего выступления Т.Джумакадыров подчеркнул, что в сегодняшних опасных условиях мировой обстановки Кыргызстан не может оставаться в стороне. По его словам, страна реализует политику неприемлемости терроризма и сопутствующего ему экстремизма.

Он сообщил, что в 2016 году в КР был принят пакет антитеррористических законодательных мер, в число которых входит досудебная блокировка экстремистских веб-сайтов, ужесточение ответственности за совершение отдельных преступлений, исключение норм об условно-досрочном освобождении и сроков давности привлечения к уголовной ответственности для лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления, а также отдельные аспекты утраты гражданства Кыргызстана в связи с причастностью к террористическим организациям.

"Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, которая является объектом устремлений эмиссаров террористических группировок. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья", - сказал секретарь совета.

Он отметил, что сегодня можно минимизировать угрозы, исходящие от "Исламского государства", объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.

"Главным вектором противодействия международному терроризму в лице ДАИШ видится сочетание практики силового подавления подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений. Одновременно требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы", - сказал Т.Джумакадыров.

В контексте обстановки в Афганистане, по его словам, необходимо продолжение международных усилий по направлению страны в русло обретения мира и стабильности.