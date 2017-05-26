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Унесенные селем машины и разрушенные мосты — последствия стихии в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428251-ru.html

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Правительство поручило активизировать работу по ликвидации последствий стихийных бедствий

26 мая 2017, 10:50       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В последние дни стихия стала причиной бедствий в нескольких областях Кыргызстана - Министерство чрезвычайных ситуаций КР сообщило о последствиях селя.
Баткенская область 25 мая из-за проливных дождей подтопило 3 жилых дома и 19 огородов в айыльном округе Актатыр.
На 282-м километре автодороги Ош - Баткен - Исфана селевой поток смыл три автомобиля, теперь они в негодном состоянии.
В айыльном округе Самаркандек 25 мая подтопило три дома, сель унес автомобиль.
Джалал-Абадская область 24 мая из-за повышения уровня воды в реке Кен-Туулук было размыто четыре моста, построенных в селе Ак-Жар. На сегодня восстановлено три. Работы продолжаются.
24 мая ночью в селе Бирдик затопило дворы трех жилых домов. Также появилась угроза подтопления нескольких зданий.
Ошская область В реке Камырсуу повысился уровень воды, начало смывать берег в селах Арал и Камырсуу, что привело к угрозе подтопления шести жилых домов. Расстояние между участком смыва и жилыми домами - около 10 метров. 25 мая работы по изменению русла реки были закончены в полном объеме, угроза ликвидирована.
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