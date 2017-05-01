Филиал Ош-центр "РСК Банка" переехал в новый офис

26 мая 2017, 10:45 Комментарии

"РСК Банк" еще раз напоминает о переезде филиала Ош-центр по новому адресу – город Ош, улица Раззакова, 50, (ориентир ресторан "Ак-Шумкар"), ранее филиал размещался по улице Курманджан Датки, 250а.

Филиал располагает просторными и удобными операционными залами и оказывает все виды банковских услуг: открытие и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кредитование, операции с ведущими системами денежных переводов "Золотая корона", "Контакт", "Юнистрим", "Лидер", Western Union, Money gram, переводам "Кыргыз трансфер" с минимальными комиссионными, выпуск и обслуживание платежных карт "Алай кард", Visa, MasterCard, "Элкарт", обмен валют по выгодным курсам и другие.

25 мая состоялось торжественное открытие филиала.

Символическую атласную ленту разрезали председатель правления Азизбек Оморкулов и вице-мэр города Ош Аскаров Замирбек Марипбаевич. Также в церемонии открытия приняли участие клиенты и партнеры Банка.

В адрес Банка звучали самые теплые пожелания успешной работы и удачи.

"Нам очень важно, чтобы каждый клиент мог получить качественные банковские услуги. Мы стараемся повышать качество обслуживания и быть для клиентов надежными партнерами", – сообщил председатель правления "РСК Банка" Азизбек Оморкулов.

1 of 8 Приходите, мы ждем Вас.

ОАО "РСК Банк".

Служба поддержки клиентов:

0(312) 911 111;

0(706) 911 111;

0(552) 911 111.