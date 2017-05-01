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Филиал Ош-центр "РСК Банка" переехал в новый офис

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/filial...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428250-ru.html

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Вынесен приговор работникам филиала "Комбинат Макмалзолото", занимавшимся хищением взрывчатки

26 мая 2017, 10:45       Комментарии

"РСК Банк" еще раз напоминает о переезде филиала Ош-центр по новому адресу – город Ош, улица Раззакова, 50, (ориентир ресторан "Ак-Шумкар"), ранее филиал размещался по улице Курманджан Датки, 250а.
Филиал располагает просторными и удобными операционными залами и оказывает все виды банковских услуг: открытие и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кредитование, операции с ведущими системами денежных переводов "Золотая корона", "Контакт", "Юнистрим", "Лидер", Western Union, Money gram, переводам "Кыргыз трансфер" с минимальными комиссионными, выпуск и обслуживание платежных карт "Алай кард", Visa, MasterCard, "Элкарт", обмен валют по выгодным курсам и другие.
25 мая состоялось торжественное открытие филиала.
Символическую атласную ленту разрезали председатель правления Азизбек Оморкулов и вице-мэр города Ош Аскаров Замирбек Марипбаевич. Также в церемонии открытия приняли участие клиенты и партнеры Банка.
В адрес Банка звучали самые теплые пожелания успешной работы и удачи.
"Нам очень важно, чтобы каждый клиент мог получить качественные банковские услуги. Мы стараемся повышать качество обслуживания и быть для клиентов надежными партнерами", – сообщил председатель правления "РСК Банка" Азизбек Оморкулов.
1 of 8 Приходите, мы ждем Вас.
ОАО "РСК Банк".
Служба поддержки клиентов:
0(312) 911 111;
0(706) 911 111;
0(552) 911 111.

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