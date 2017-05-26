Мэрия закупит подарочные часы за 480 тысяч сомов

26 мая 2017, 10:19 Комментарии

Столичная мэрия объявила повторный конкурс на закупку наручных часов на 480 тысяч сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

Вчера, 25 мая, мэрия опубликовала конкурс на закупку 50 наручных часов. Исполнитель должен разработать дизайн часов, согласовать его с мэрией, а затем и изготовить. Основные требования - металлический корпус часов должен быть позолоченным с выгравированными знаками, а ремешок сделан из натуральной кожи. На эти часы мэрия потратит 480 тыс. сомов, таким образом, каждый аксессуар обойдется примерно в 9600 сомов.

Отмечается, что часы предназначены для поощрения граждан за определенные достижения и заслуги в связи с празднованием праздничных и юбилейных дат, дней, профессиональных праздников, знаменательных событий общественного значения, а также случаям проявления мужества в обеспечении безопасности горожан и столицы, улучшения качества системы жизнеобеспечения и благоустройства города Бишкек.

Напомним, в начале мая мэрия впервые объявила тендер на закупку подарочных часов. Тогда была заявлена немного большая сумма - 485 тыс. сомов.