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Разъезжавший по тротуарам водитель "Хонды" найден. Авто на штрафстоянке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360504_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428248-ru.html

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26 мая 2017, 10:22       Комментарии

Милиция нашла водителя "Хонды", разъезжавшего по тротуарам. Автомашина марки Honda Fit водворена на штрафную стоянку. Отметим, ранее сообщалось, что в районе ТЭЦ Бишкека автовладельцы, объезжая затор на дороге, ездили по тротуару.
Все нарушители были запечатлены на видео очевидцами. Последний же транспорт и вовсе чуть было не наехал на маму с коляской.
По сообщению пользователя социальной сети "Фейсбук" гражданского активиста Болота Ибрагимова, сейчас нарушительница задержана.
"Огромное спасибо каждому, кто позвонил сотруднику ПМ (патрульной милиции. - Ред.) и спросил о статусе расследования. Есть же закон, друзья. Есть? Надо лишь почаще помнить об этом и заставлять помнить об этом других, особенно сотрудников милиции. Сейчас ведется расследование", - написал Болот Ибрагимов.

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