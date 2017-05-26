Разъезжавший по тротуарам водитель "Хонды" найден. Авто на штрафстоянке

26 мая 2017, 10:22 Комментарии

Милиция нашла водителя "Хонды", разъезжавшего по тротуарам. Автомашина марки Honda Fit водворена на штрафную стоянку. Отметим, ранее сообщалось, что в районе ТЭЦ Бишкека автовладельцы, объезжая затор на дороге, ездили по тротуару.

Все нарушители были запечатлены на видео очевидцами. Последний же транспорт и вовсе чуть было не наехал на маму с коляской.

По сообщению пользователя социальной сети "Фейсбук" гражданского активиста Болота Ибрагимова, сейчас нарушительница задержана.

"Огромное спасибо каждому, кто позвонил сотруднику ПМ (патрульной милиции. - Ред.) и спросил о статусе расследования. Есть же закон, друзья. Есть? Надо лишь почаще помнить об этом и заставлять помнить об этом других, особенно сотрудников милиции. Сейчас ведется расследование", - написал Болот Ибрагимов.