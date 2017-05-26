В Бишкеке водовоз насмерть сбил 50-летнего мужчину

26 мая 2017, 10:24 Комментарии

В новостройке Ала-Тоо в Бишкеке произошло ДТП с участием водовоза. От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте. Об этом сообщают в Управлении патрульной милиции г. Бишкек.

По данным правоохранителей, происшествие произошло вчера, 25 мая, примерно в 19.15. Автомобиль марки ГАЗ-53 под управлением 36-летнего водителя наехал на мужчину. Экспертиза показала, что автовладелец был трезв, в настоящее время уточняются причины случившегося. Первоначальной версией милиции является несоблюдение скоростного режима.

"Это произошло вечером, водовоз ехал по улице Ала-Тоо в жилмассиве Ала-Тоо, и в тот момент, когда ГАЗ-53 поворачивал на улицу Жоон-Жебе, он наехал на пешехода. Пока мы выясняем причины наезда. Все остальные детали сейчас уточняются", - сообщил руководитель-пресс-службы столичного УПМ Таалай Бугубаев.

В настоящее время ведется следствие, автомобиль водворен на штрафстоянку.