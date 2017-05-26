Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли селиИз-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли селиРазъезжавший по тротуарам водитель "Хонды" найден. Авто на штрафстоянкеРазъезжавший по тротуарам водитель "Хонды" найден. Авто на штрафстоянке

В Бишкеке водовоз насмерть сбил 50-летнего мужчину

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360510_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428247-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке сотрудники милиции задержали вора-форточника

В Бишкеке обсудят внедрение новых технологий для строительства дорог в Кыргызстане

В Бишкеке проходит митинг активистов против вырубки деревьев

В двух тендерах ГКНБ на строительство домов в Бишкеке участвовала только одна компания, ставшая победителем

В Бишкеке презентовали книгу депутата Азербайджана Дж.Фейзиева "Союз тюркских государств" на кыргызском языке

26 мая 2017, 10:24       Комментарии

В новостройке Ала-Тоо в Бишкеке произошло ДТП с участием водовоза. От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте. Об этом сообщают в Управлении патрульной милиции г. Бишкек.
По данным правоохранителей, происшествие произошло вчера, 25 мая, примерно в 19.15. Автомобиль марки ГАЗ-53 под управлением 36-летнего водителя наехал на мужчину. Экспертиза показала, что автовладелец был трезв, в настоящее время уточняются причины случившегося. Первоначальной версией милиции является несоблюдение скоростного режима.
"Это произошло вечером, водовоз ехал по улице Ала-Тоо в жилмассиве Ала-Тоо, и в тот момент, когда ГАЗ-53 поворачивал на улицу Жоон-Жебе, он наехал на пешехода. Пока мы выясняем причины наезда. Все остальные детали сейчас уточняются", - сообщил руководитель-пресс-службы столичного УПМ Таалай Бугубаев.
В настоящее время ведется следствие, автомобиль водворен на штрафстоянку.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум