Из-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли сели

26 мая 2017, 10:26 Комментарии

Из-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли селевые потоки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

25 мая, примерно в 17.00 в селе Актатыр грязевой поток прошелся по улицам населенного пункта, затопил три дома и 19 придомовых участков.

Кроме того, природная стихия повредила участок дороги в 200 метров, засыпав ее песком и гравием. Также на автодороге Ош - Баткен на 282-м км селевым потоком смыло 3 автомобиля. Жертв нет, сообщают в МЧС.

В это же время в другом селе Баткенского района - Самаркандек из-за паводков были затоплены три дома, один магазин стройматериалов и смыт припаркованный рядом автомобиль, а также поврежден электрический столб.

Сотрудники регионального подразделения МЧС и Гражданской защиты посетили места ЧС, чтобы провести анализ и оценить масштабы разрушения.