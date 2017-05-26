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Из-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли сели

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360508_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428246-ru.html

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26 мая 2017, 10:26       Комментарии

Из-за проливных дождей в двух селах Баткенского района прошли селевые потоки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
25 мая, примерно в 17.00 в селе Актатыр грязевой поток прошелся по улицам населенного пункта, затопил три дома и 19 придомовых участков.
Кроме того, природная стихия повредила участок дороги в 200 метров, засыпав ее песком и гравием. Также на автодороге Ош - Баткен на 282-м км селевым потоком смыло 3 автомобиля. Жертв нет, сообщают в МЧС.
В это же время в другом селе Баткенского района - Самаркандек из-за паводков были затоплены три дома, один магазин стройматериалов и смыт припаркованный рядом автомобиль, а также поврежден электрический столб.
Сотрудники регионального подразделения МЧС и Гражданской защиты посетили места ЧС, чтобы провести анализ и оценить масштабы разрушения.

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