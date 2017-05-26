Дзюдоист Бектур Рысмамбетов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

26 мая 2017, 10:30 Комментарии

Дзюдоисты Кыргызстана стартовали на чемпионате Азии среди мужчин и женщин в Гонконге.

Как сообщает официальный сайт состязаний, в турнире участвуют 244 взрослых дзюдоиста из 27 стран. Кыргызстан на этом чемпионате представляют 11 дзюдоистов, в том числе участники Олимпийских игр-2016 и призеры Исламских игр-2017 Юрий Краковецкий, Отар Бестаев, а также Владимир Золоев и Бектур Рысмамбетов.

За медали борются 8 дзюдоистов из Кыргызстана, из которых трое уже проиграли свои стартовые схватки. В частности Бестаев (до 60 кг) уступил Йонг Наму Паку из КНДР, Руслан Джаныбек уулу не смог противостоять Фенг Мао Ли (Тайбэй), а также Айжан Кадырбекова проиграла Ни Кадек Энни Пандини из Индонезии.

В свою очередь кыргызстанец Артур Тё свой стартовый поединок выиграл у Али Ролана Ламаса из Филиппин, однако затем уступил Кхерлену Ганболду из Монголии.

Единственный кыргызстанец, который в настоящее время вышел в четвертьфинал - Бектур Рысмамбетов (до 66 кг) на своем пути выиграл схватку у таджикистанца Кушкадама Хусарова - теперь за выход в полуфинал поборется с казахстанцем Елдосом Жумакановым.

Отметим, сегодня также свои силы на татами проверят девушки - Ксения Бельдягина, Асель Мусабекова и Мээрим Момунова.

Завтра в весе до 90 кг среди мужчин в борьбу вступит Шахриер Идрисов, Владимир Золоев (до 81 кг) и самый титулованный дзюдоист страны Юрий Краковецкий (свыше 100 кг).