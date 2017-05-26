В ДУМК рассказали, как правильно провести "четтик" - день накануне поста

26 мая 2017, 10:47 Комментарии

Сегодня, 26 мая, мусульмане Кыргызстана проводят последние приготовления к месяцу поста Рамазан. В ДУМК рассказали "ВБ", как мусульмане должны провести день накануне поста.

По словам сотрудника отдела фетвы муфтията Акжигита Кокоева, в исламе нет официального названия дня накануне поста, хотя во многих мусульманских странах этот день считается одним из важных. Он отметил, что в шариате нет специальных указаний, что мусульмане обязательно должны закалывать скот, приглашать близких и соседей в гости. Желательно не совершать крупные затраты для этого, а поберечь средства для благотворительности во время месяца поста.

"Отдельного названия этого дня нет, кыргызы называют его "четтик", а по шариату он просто считается 30-м днем месяца Шабана. В исламе нет особых правил относительно этого дня. Мусульмане должны этот день, как и другие дни, провести со своей семьей, совершить благочестивые поступки. В этот день они должны подготовиться к посту, то есть купить продукты, запланировать все, рассказать детям о значении месяца Рамазан, помолиться, чтобы предстоящий месяц прошел благополучно, никто не заболел, не умер", - пояснил Кокоев.

Напомним, завтра, 27 мая, для мусульман Кыргызстана начинается священный месяц Рамазан. На время поста верующие отказываются от алкоголя, сигарет и половых отношений. Традиционно в эти дни по всей республике проводят разговение (ифтар) для мусульман.