Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Этот робот способен на то, что не может человек!Этот робот способен на то, что не может человек!Дзюдоист Бектур Рысмамбетов вышел в четвертьфинал чемпионата АзииДзюдоист Бектур Рысмамбетов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

Бывший премьер Греции ранен в результате взрыва

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/byvshii-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428243-ru.html

Похожие новости

Вице-премьер Султанбекова посетила ресурсный центр "Рука в руке"

Премьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

Премьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в Твиттере

Суд наказал работников "Макмалзолото" за продажу взрывчатки

26 мая 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Взрыв произошел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре столицы, приводит подробности Афинское информационное агентство
Экс-премьер Греции Лукас Пападимос и его водитель доставлены в больницу после взрыва машины политика в центре Афин. Как сообщает Афинское информационное агентство, ранения, полученные бывшим премьером при взрыве, не представляют опасности для жизни.
Как отмечается, в данный момент экс-премьер находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют. Ранее сообщенная агентством информация о проводимой Пападимосу операции на брюшной полости не подтвердилась.
Взрыв произошел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре греческой столицы, когда Пападемос, находясь в автомобиле, открыл конверт с вложенным в него взрывным устройством.
Лукас Пападимос возглавил техническое правительство Греции в ноябре 2011 года в обстановке финансового и политического кризиса после отставки премьера Георгиоса Папандреу. Он занимал этот пост до мая 2012 года.
Источник ТАСС

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум