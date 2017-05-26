Бывший премьер Греции ранен в результате взрыва

26 мая 2017, 10:33 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Взрыв произошел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре столицы, приводит подробности Афинское информационное агентство

Экс-премьер Греции Лукас Пападимос и его водитель доставлены в больницу после взрыва машины политика в центре Афин. Как сообщает Афинское информационное агентство, ранения, полученные бывшим премьером при взрыве, не представляют опасности для жизни.

Как отмечается, в данный момент экс-премьер находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют. Ранее сообщенная агентством информация о проводимой Пападимосу операции на брюшной полости не подтвердилась.

Взрыв произошел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре греческой столицы, когда Пападемос, находясь в автомобиле, открыл конверт с вложенным в него взрывным устройством.

Лукас Пападимос возглавил техническое правительство Греции в ноябре 2011 года в обстановке финансового и политического кризиса после отставки премьера Георгиоса Папандреу. Он занимал этот пост до мая 2012 года.

Источник ТАСС