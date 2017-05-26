С.Сидорский: "Ключевым направлением деятельности Комиссии является внедрение инноваций в промышленное сотрудничество стран ЕАЭС"

26 мая 2017, 10:35 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2016 года вышли на положительные темпы прироста объемов промышленного производства. В целом по Союзу он составил 0,9 %. Кооперационные поставки выросли на 1,2 %. Восстановление промышленного роста в ЕАЭС в немалой степени обеспечивается интеграционными процессами. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский на Белорусском промышленном форуме, прошедшем в Минске.

"Последние два года стали самыми динамичными для промышленного блока Комиссии, – отметил министр ЕЭК. – Совместно с правительствами государств Союза в развитие Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС принят ряд секторальных решений в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении, легкой промышленности и металлургии".

По словам Сергея Сидорского, ключевым направлением деятельности ЕЭК является внедрение инновационных инструментов в промышленное сотрудничество государств-членов. Речь идет в том числе о создании объектов инновационно-индустриальной инфраструктуры, таких как совместные технопарки, технологические платформы, индустриальные парки, экономические зоны, инновационные центры, центры компетенций, кластеры.

Страны ЕАЭС в ближайшее время планируют сформировать Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению, деятельность которого будет направлена на содействие переходу к новому технологическому укладу. Уже к концу мая этого года закончится согласование проектов учредительных документов, после чего они будут представлены Коллегии ЕЭК для рассмотрения. "Сегодня Союз импортирует 83% необходимого станочного оборудования. Это запредельно много, учитывая потенциал в отрасли, который имеют наши страны. Задача Евразийского инжинирингового центра – в корне изменить ситуацию", – подчеркнул министр ЕЭК, разъясняя цели создания центра.

Комиссия серьезно подходит к вопросам финансирования возможных кооперационных проектов при участии всех государств-членов. В экономической экспертизе таких проектов будет принимать участие Евразийский банк развития в рамках созданной в начале года совместной рабочей группы. Совместно с банком прорабатываются вопросы определения критериев отбора кооперационных проектов и финансирования совместных проектов с кооперационным эффектом.

"Новый механизм будет способствовать поиску и продвижению реальных кооперационных проектов. В настоящее время мы уже работаем с несколькими, но их должно быть значительно больше. Мы рассчитываем на большую активность белорусской стороны в данной сфере, ждем инициативных предложений от заинтересованных хозяйствующих субъектов", – отметил министр ЕЭК.

Комиссия совместно с государствами-членами приняла также ряд решений по формированию евразийских технологических платформ. Одно из них связано с проектом объединения спутников дистанционного зондирования земли в общую группировку и созданием на этой основе интегрированной системы ЕАЭС по предоставлению космических и геоинформационных услуг. К 2020 году страны Союза выйдут на совместное изготовление и запуск нового космического аппарата с более высоким разрешением съемки земной поверхности, превосходящим существующие и перспективные иностранные аналоги. Соответствующая дорожная карта одобрена Консультативным комитетом ЕЭК по промышленности и в ближайшей перспективе будет внесена премьер-министрам стран ЕАЭС на утверждение.

Кроме того, Комиссия совместно с государствами-членами приняла системные решения по формированию евразийской сети трансфера технологий, цифровой трансформации промышленности. "Весьма важным представляется нам вопрос выработки единых подходов к совместной реализации сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Это глобальный и долгосрочный проект. Его необходимо правильно организовать и выстроить так, чтобы он был максимально выгодным для государств Союза, в том числе для промышленников. Наше машиностроение должно получить от проекта неоспоримые преимущества в создаваемых в рамках Шелкового пути логистических и производственных цепочках, научных исследованиях и разработках", – резюмировал министр ЕЭК.

Пресс-служба ЕЭК